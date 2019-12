DiCaprio nega ter financiado incêndios na Amazónia após acusações de Bolsonaro

© Eduardo Munoz/Reuters

O ator norte-americano Leonardo DiCaprio respondeu, este domingo, às acusações feitas pelo Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, de que estaria a financiar organizações que incendeiam a Amazónia.

Em comunicado, DiCaprio - que tem uma fundação - negou ter feito qualquer doação à World Wildlife Foundation (WWF), que também foi alvo das palavras de Bolsonaro.

O ator saúda "os brasileiros que trabalham para salvar a herança cultural e natural" do país e acrescenta que "embora mereça apoio", a sua fundação "não apoiou as organizações em causa".

A organização ambiental de DiCaprio, que é uma das vozes mais ativas em prol da defesa ambiental, prometeu cinco milhões de dólares (4,5 milhões de euros) para ajudar a proteger a Amazónia, após grandes incêndios terem destruído, em julho e agosto, uma grande parte daquela que é a maior floresta tropical do mundo.

"DiCaprio é um bom sujeito, não é? A dar dinheiro para incendiar a Amazónia", disse este sábado Bolsonaro a apoiantes, à saída do Palácio do Alvorada, em Brasília.

Ativistas presos

As declarações de Bolsonaro foram feitas no seguimento da prisão preventiva, na terça-feira, de quatro bombeiros voluntários ligados a uma ONG, por suspeitas de terem provocado incêndios florestais em Alter do Chão, região norte do país, pertencente à Amazónia. A justiça ordenou entretanto a libertação dos homens.

As autoridades brasileiras também fizeram buscas e apreenderam a sede da ONG Projeto Saúde e Alegria, uma das mais reconhecidas na região e cujo diretor, Caetano Scannavino, negou qualquer tipo de irregularidade.

O delegado da Polícia Civil do Pará, José Humberto de Melo, alegou, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, que pelo menos três ONG - Brigada Alter do Chão, Aquíferos Alter do Chão e Projeto Saúde e Alegria - teriam causado os incêndios que atingiram a região de Alter do Chão.

Ainda segundo o delegado, as ONG criavam focos de incêndio para depois os fotografar, para depois venderam as fotos do fogo por 47 mil reais (10 mil euros) à ONG World Wide Fund (WWF) - Brasil.

O chefe de Estado usou a sua transmissão de vídeo semanal na rede social Facebook, nesta quinta-feira, para dizer que DiCaprio doou dinheiro à WWF, e que estaria, dessa forma, a colaborar com as queimadas da Amazónia.

O pessoal ali da ONG fizeram o que é mais fácil: colocaram fogo no mato. Tiraram foto, filmaram, mandaram para a ONG [WWF]. A ONG divulgou aquilo, faz campanha contra o Brasil, entra em contacto com o Leonardo DiCaprio, que então doa milhares para essa ONG [...] Uma parte [da verba] foi para pessoal que ateou fogo", afirmou Bolsonaro em direto no Facebook, acrescentando que o ator "passou a vergonha do ano".

Contudo, em comunicado, a WWF contradisse as informações da polícia brasileira e de Bolsonaro, alegando que assinou um contrato com o Instituto Aquífero Alter do Chão para ajudar na compra de equipamentos de combate a incêndios.

A ONG frisou também que não adquiriu nenhuma foto ou imagem da Brigada, nem recebeu doações do ator Leonardo DiCaprio, acrescentando: "Essas informações que circulam não são verdadeiras".

A Justiça brasileira também acabou por libertar, na quinta-feira, os quatro bombeiros voluntários que foram presos preventivamente, após suspeitas de terem provocado incêndios florestais.

A liberdade dos bombeiros voluntários foi concedida no mesmo dia em o Ministério Público Federal (MPF) do Brasil questionou o processo judicial em causa.

O órgão alegou que desde setembro já estava em andamento na Polícia Federal um inquérito com o mesmo tema e que nenhum elemento apontava para a participação de bombeiros ou organizações da sociedade civil nos incêndios que atingiram, naquele mês, a região de Alter do Chão, área turística no estado brasileiro do Pará.

Em agosto, em plena época de incêndios na Amazónia, Jair Bolsonaro já tinha declarado que as suas principais suspeitas sobre quem estaria a atear os fogos caíam sobre organizações não governamentais.

A Amazónia brasileira registou, nos meses de agosto e setembro, os piores incêndios em mais de uma década, situação que os especialistas atribuem ao aumento da desflorestação na região.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta, com cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).