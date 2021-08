Diego Costa assina pelo Atlético Mineiro

© Gustavo Bom / Global Imagens

O avançado internacional espanhol Diego Costa, que estava sem clube desde dezembro de 2020, assinou um contrato até final de 2022 com o Atlético Mineiro, anunciou no sábado o clube do campeonato brasileiro de futebol.

Costa, de 32 anos, regressa assim ao seu país de nascimento, depois de ter jogado em Portugal (Penafiel e Sporting de Braga), Espanha (Celta de Vigo, Albacete, Atlético de Madrid, Valladolid e Rayo Vallecano) e Inglaterra (Chelsea).

O avançado, 24 vezes internacional pela Espanha, junta-se ao atual líder do Brasileirão, que está nos quartos-de-final da Libertadores e continua na Taça do Brasil.

Antes de viajar para Portugal, Diego Costa fez a sua formação no Barcelona Esportivo, clube de São Paulo.