"Dificuldades logísticas." Coluna militar russa avança lentamente em direção a Kiev

Nas últimas 24 horas, as tropas russas registaram pequenos progressos na marcha sobre Kiev, "provavelmente por causa de contínuas dificuldades logísticas", lê-se no relatório diário do Ministério britânico da Defesa sobre a situação no terreno.

Os analistas britânicos acreditam que Moscovo subestimou significativamente a capacidade das defesas ucranianas que têm conseguido resistir aos ataques russos em várias regiões.

O documento acrescenta que a Rússia aumentou o uso de artilharia a norte de Kiev, em Kharkiv e em Chernihiv, o que aumenta o risco de baixas entre os civis.

O Ministério britânico da Defesa dá também conta do aumento das operações noturnas depois de Moscovo não ter conseguido garantir o controlo do espaço aéreo.

Setenta soldados ucranianos morreram, esta noite, no ataque a um aquartelamento em Okhtyrka, uma cidade entre Kiev e Kharkiv.

O jornal Ukrainska Pravda cita, esta manhã, o Ministério ucraniano da Defesa para contar que cinco aviões russos e um helicóptero foram abatidos pelas forças ucranianas na região de Kiev.

No sul do país, as forças russas atacaram a cidade de Cherson e a cidade portuária de Mariupol está, ainda, aparentemente, sob o controlo do exército ucraniano. No entanto, devido a um ataque aéreo, a cidade na região de Donetsk ficou praticamente toda sem eletricidade.

A interfax, uma agência de notícias russa, conta que Moscovo ordenou a marcha de tropas que estavam estacionadas no extremo leste do país para o mar Cáspio, ou seja, para mais perto da Europa.

