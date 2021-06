Dinamarca aprova envio de migrantes para países fora da Europa

© Alfredo Zuniga/AFP

O parlamento na Dinamarca aprovou esta quinta-feira uma lei que permite o envio de migrantes nos centros de asilo, para países fora da Europa. O objetivo é impedir que os migrantes cheguem ao país.

A medida inclui refugiados que estão a aguardar uma decisão e mesmo depois dos processos estarem concluídos.

De acordo com a AFP, os requerentes de asilo têm que apresentar um pedido pessoalmente na fronteira dinamarquesa sendo, de seguida, levados para um centro de asilo fora da Europa enquanto esse pedido é processado pelo país de acolhimento. Se o pedido for aprovado e a pessoa receber o status de refugiado, terá o direito de viver no país de acolhimento, mas não na Dinamarca. Se for rejeitado, o migrante terá de deixar o país de acolhimento.

Sem ainda revelar quais, o governo dinamarquês já está em negociações com alguns países de acolhimento.

Alguns partidos de esquerda estavam contra a nova lei, mas a direita e extrema-direita representadas no parlamento, garantiram a aprovação da medida, com 70 votos a favor e 24 contra.

O Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) criticou a lei como "contrária aos princípios da cooperação internacional de refugiados".

"Ao iniciar uma mudança tão drástica e restritiva na legislação de refugiados dinamarquesa, o país corre o risco de iniciar um efeito dominó, onde outros países na Europa e regiões vizinhas também explorarão a possibilidade de limitar a proteção de refugiados", disse o representante do ACNUR nos países nórdicos e bálticos, Henrik Nordentoft, citado pela AFP.

A Dinamarca tem uma das políticas migratórias mais restritivas da Europa. Copenhaga tem como objetivo oficial chegar ao número zero de refugiados.