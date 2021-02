Dinamarca e Noruega desaconselham vacina da AstraZeneca a pessoas acima dos 65 anos

© AFP

Por TSF/Lusa 04 Fevereiro, 2021 • 10:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Dinamarca e a Noruega juntam-se aos países que recomendam que a vacina da AstraZeneca não seja dada a quem tenha mais de 65 anos. Estes dois países explicam que não existe informação suficiente sobre a eficácia e segurança desta vacina entre os mais velhos.

A Alemanha, França e Suécia também já tinham seguido esta advertência, desaconselhando a administração da vacina da AstraZeneca a quem tenha mais de 65 anos.

"Revimos a documentação e até que vejamos mais dados sobre o efeito em idosos, a nossa recomendação é que a vacina AstraZeneca seja principalmente uma oferta para pessoas com menos de 65 anos sem risco de uma evolução grave de covid-19", observou o Direção-Geral da Saúde da Dinamarca.

As autoridades sanitárias da Noruega, um país que não pertence à UE, mas que pertence ao Espaço Económico Europeu (EEE), expressaram-se em termos semelhantes.

"Não é pelo facto de a vacina não funcionar em idosos, mas porque a documentação é muito limitada. Muito poucas pessoas com mais de 65 anos participaram nos estudos, de modo que o seu efeito sobre elas não pode ser documentado", explicou a diretora do Instituto de Saúde Pública norueguês, Camilla Stoltenberg.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) deu na sexta-feira "luz verde" à utilização da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 na União Europeia, considerando-a apropriada para todos os adultos.

Em comunicado, a EMA reconheceu que nos vários ensaios clínicos realizados participaram sobretudo pessoas com idades compreendidas entre os 18 e 55 anos, e não há ainda resultados suficientes nos participantes com mais de 55 anos, mas argumenta se espera proteção, "já que se verifica uma resposta imunitária neste grupo etário e com base na experiência com outras vacinas".

A task force da vacinação em Portugal prometeu tomar uma decisão sobre o assunto até ao final desta semana.

As primeiras doses da vacina da AstraZeneca chegam ao nosso país na próxima semana.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2,2 milhões de mortos resultantes de mais de 103,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19