Dinamarca vai triplicar despesa militar na próxima década

© Clemens Bilan/EPA

Por Lusa 30 Maio, 2023 • 10:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Dinamarca vai triplicar os seus gastos militares na próxima década com investimentos no Leste, no Atlântico Norte e no Ártico, anunciou esta terça-feira o Governo.

O executivo quer "fortalecer significativamente a defesa e a segurança da Dinamarca gastando cerca de 143 mil milhões de coroas (19,2 mil milhões de euros) nos próximos 10 anos", afirmou o ministro interino da Defesa, Troels Lund Poulsen, em comunicado.

Segundo o plano do governo, em 2024, as despesas militares da Dinamarca serão de 6,9 mil milhões de coroas, contra 6,7 mil milhões este ano, e deverão triplicar para atingir os 19,2 mil milhões de coroas (2,6 mil milhões de euros) em 2033.

"O objetivo continua a ser que o Ártico e o Atlântico Norte sejam áreas de baixa tensão. Devemos, é claro, proteger a Dinamarca e cumprir a nossa obrigação de assumir a responsabilidade conjunta pela segurança no Báltico", acrescentou o ministro.

"Ao mesmo tempo, a Dinamarca deve continuar a apoiar a Ucrânia de forma significativa (...) E devemos continuar a ser ativos e capazes de enviar contribuições para o resto do mundo", concluiu.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, cujo nome tem sido apontado para o cargo de secretário-geral da NATO, já tinha anunciado na segunda-feira uma doação de quase 2,4 mil milhões de euros adicionais à Ucrânia através de um fundo destinado à aquisição de equipamentos militares.

A guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia mergulhou a Europa naquela que é considerada a pior crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).