Diplomatas e funcionários da embaixada da Letónia expulsos de Minsk

O Presidente da Bielorrússia ordenou o desvio de um voo © Sergei Gapon/AFP

Por Lusa 24 Maio, 2021 • 17:56

A Bielorrússia ordenou esta segunda-feira a expulsão do embaixador da Letónia e de todos os funcionários diplomáticos em Minsk, acusando as autoridades letãs de terem substituído a bandeira da Bielorrússia pela da oposição numa prova desportiva.

"O embaixador da Letónia foi convidado a deixar o país dentro de 24 horas. Todo o pessoal diplomático, administrativo e técnico da embaixada também está convidado a deixar a Bielorrússia dentro de 48 horas", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Vladimir Makei, citado pela agência de imprensa oficial Belta.

A Letónia apenas poderá manter um funcionário em Minsk para "assegurar a manutenção do edifício" da embaixada, esclareceu o Governo bielorrusso.

Em Riga, onde se realiza o campeonato do mundo de hóquei, o presidente da Câmara da capital da Letónia, Martins Stakis, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Edgars Rinkevics, substituíram esta segunda-feira a bandeira nacional (vermelha e verde) pela bandeira vermelha e branca, usado pela oposição, de acordo com a agência Belta.

"Não podemos deixar tais ações provocatórias sem resposta", disse Makei, que se mostrou surpreendido com as medidas que estão a ser tomadas "no contexto das declarações da Bielorrússia sobre a sua vontade de realizar uma investigação aberta e transparente do incidente com o voo da Ryanair com a participação de especialistas internacionais".

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, ordenou o desvio de um voo da companhia aérea irlandesa Ryanair de Atenas para Vílnius, fazendo-o aterrar no aeroporto de Minsk, devido a uma alegada ameaça terrorista, após o que as autoridades detiveram um opositor do regime que viajava a bordo do aparelho.

"Neste contexto, não só foram feitas declarações de acusação política contra a Bielorrússia, mas também foram tomadas medidas concretas e provocações", acrescentou Makei, para justificar a expulsão do embaixador da Letónia.

Para Minsk, a atitude dos governantes da Letónia é uma "violação cínica de todas as normas do direito internacional".

"Na verdade, é um ato de vandalismo estatal. Para nós, estas ações dirigidas contra um Estado soberano são absolutamente inaceitáveis", concluiu o chefe da diplomacia bielorrussa.

Makei disse que já pediu uma investigação deste episódio e exige agora um pedido de desculpas, além da colocação da bandeira nacional no evento, o que já terá acontecido, de acordo com a agência russa RIA Novosti.