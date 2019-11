Direita espanhola critica pré-acordo para governo "radical"

Pablo Casado é o líder da oposição em Espanha © J. J. Guillen/EPA

Por Lusa 12 Novembro, 2019 • 15:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do Partido Popular (PP, direita), o maior da oposição em Espanha, considerou esta terça-feira "muito preocupante" o pré-acordo assinado entre PSOE e Unidas Podemos, com o qual os socialistas "fecham a porta" a qualquer colaboração.

Pub Pub

"Nós vamos estar à altura da situação, mas [Pedro Sánchez] não quis saber de nós, tomou a sua decisão", lamentou o líder do PP, Pablo Casado, concluindo que "é óbvio que [Sánchez] fecha a porta com estrondo a qualquer colaboração com o PP".

Pub Pub

Numa conferência de imprensa em Madrid, depois do Comité Executivo Nacional do partido, após tomar conhecimento da assinatura de um acordo preliminar de coligação governamental entre o PSOE e o Unidas Podemos, Casado reiterou que o PP não irá facilitar a investidura de Sánchez, porque os seus programas "são incompatíveis".não

Por seu lado, o presidente do Vox (Extrema-direita), o terceiro maior partido espanhol depois das eleições de domingo, assegurou que, com o pré-acordo governamental alcançado, "o PSOE abraça o comunismo bolivariano, os aliados de um golpe de Estado no meio de um golpe de Estado".

El PSOE se abraza al comunismo bolivariano, a los aliados de un golpe de Estado, en mitad de un golpe de Estado.

Le haremos responsable de cada daño que produzcan a la convivencia y al orden constitucional. #EspañaSiempre - Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 12 de novembro de 2019

Numa mensagem na rede social Twitter, Santiago Abascal também enfatizou que o seu partido fará com que o primeiro-ministro em exercício e líder do PSOE seja "responsável por qualquer dano que causem à coexistência".

O Cidadãos (direita liberal) anunciou que não irá apoiar o acordo de coligação, porque o considera "nefasto" e contrário aos interesses da maioria dos espanhóis, tendo apelado à responsabilidade do PSOE e do PP para chegarem a um acordo "moderado" com o seu partido.

Aún estamos a tiempo de que Sánchez rectifique. En un momento como este, apelamos a la responsabilidad de PSOE y PP para llegar a un acuerdo moderado y constitucionalista con @CiudadanosCs basado en Pactos de Estado buenos para nuestro país. Por el bien de España - Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 12 de novembro de 2019

"Há dois dias [os socialistas] não podiam dormir com o Podemos e agora vão viver juntos", considerou o Cidadãos em comunicado.

Partidos de esquerda satisfeitos com acordo

Por outro lado, o líder do novo partido Mais País, Ínigo Errejón, felicitou-se pelo pré-acordo entre o PSOE e o Podemos e sublinhou que o seu partido irá trabalhar para que haja uma maioria que apoie o futuro executivo.

Os espanhóis deram "uma segunda oportunidade a um governo progressista para fazer um país mais justo" e "esse mandato deve ser cumprido", escreveu Errejon numa mensagem no Twitter.

Nunca es tarde si la dicha es buena. Los españoles dieron una segunda oportunidad a un gobierno progresista para hacer un país más justo. Y hay que cumplir con ese mandato. Saludamos el preacuerdo y trabajaremos para que sume mayoría. - Íñigo Errejón (@ierrejon) 12 de novembro de 2019

Os líderes do PSOE (socialistas) e do Unidas Podemos (extrema-esquerda), Pedro Sánchez e Pablo Iglesias, assinaram hoje, em Madrid, um pré-acordo para a formação de um Governo de coligação "progressista".

"Os espanhóis falaram e cabe aos partidos responder à sua vontade", disse Pedro Sánchez depois de assinar o documento, enquanto Pablo Iglesias realçou a honra que constitui para a sua formação fazer parte do Governo.

Depois da assinatura, os dois líderes afirmaram que agora vão tentar ter o apoio de outros partidos no parlamento, necessário à obtenção de uma maioria parlamentar que garanta a investidura do futuro executivo.

PSOE e Unidas Podemos somam 155 deputados num total de 350 e o novo primeiro-ministro, para ser investido à primeira volta, necessita do apoio de metade, 175, ou numa segunda volta apenas da maioria simples.

Segundo fontes dos dois partidos, o acordo, que prevê a continuação de Pedro Sánchez como presidente do governo, terá Pablo Iglesias como vice-presidente, embora a distribuição de nomes e lugares só venha a ser decidida definitivamente depois de aprovado um programa do governo.

O pré-acordo assinado contém apenas um programa de base com dez linhas de ação principais, que incluem uma melhoria do emprego; a proteção dos sistemas de saúde, de educação e das pensões; a garantia do direito à habitação; a luta contra as alterações climáticas; a igualdade das mulheres e o alargamento dos direitos sociais.

O PSOE ganhou as eleições legislativas de domingo, mas sem maioria absoluta e mais fraco que anteriormente.

Na consulta eleitoral de 10 de novembro, o PSOE teve 28,0% dos votos (120 deputados), seguidos pelo PP com 20,8% (88), o Vox com 15,1% (52), o Unidas Podemos com 12,8% (35), o Cidadãos com 6,8% (10).