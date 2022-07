Direita italiana rejeita apoiar moção de confiança a Draghi

© EPA

Por Lusa 20 Julho, 2022 • 19:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os partidos Força Itália e Liga, que integram a coligação de Governo italiana, rejeitaram esta quarta-feira apoiar no Senado a moção de confiança no primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, tal como já havia anunciado o Movimento Cinco Estrelas (M5S).

Invocando indisponibilidade para continuar na coligação governamental juntamente com o M5S, os partidos Força Itália (centro-direita), de Silvio Berlusconi, e Liga (extrema-direita), de Matteo Salvini, afirmaram que não votarão no Senado (câmara alta do parlamento) a moção de confiança em Draghi, abrindo caminho à queda do executivo.

Segundo adiantaram os porta-vozes dos dois partidos, os seus representantes no Senado italiano abandonarão o hemiciclo quando for votada a moção de confiança no atual primeiro-ministro, cuja demissão foi rejeitada na semana passada pelo Presidente de Itália, Sergio Mattarella.