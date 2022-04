Acusado de "desonestidade e má gestão". Demitiu-se o diretor da Frontex

© Janek Skarzynski/AFP

Por João Francisco Guerreiro, correspondente da TSF em Bruxelas 29 Abril, 2022 • 15:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O diretor da Frontex estava a ser investigado pelo gabinete europeu de luta antifraude, OLAF, que elaborou um relatório em que demonstra uma má conduta de Fabrice Leggeri, enquanto esteve à frente da instituição.

Entre os exemplos denunciados está a cumplicidade com as autoridades gregas, que resultou no afastamento ilegal de migrantes, deixando centenas à deriva no mar.

O relatório conclui que o diretor da Frontex não seguiu os procedimentos da agência, foi desonesto com a União Europeia e fez uma má gestão que conduziu ao afastamento ilegal de migrantes.

Na sequência das conclusões do observatório europeu de luta antifraude, Fabrice Leggeri, em funções desde 2015, já apresentou a demissão.

Bruxelas não comenta, mas destaca a importância da Frontex. Ouça a reportagem de João Francisco Guerreiro. 00:00 00:00

A Comissão Europeia destaca ainda assim a importância da agência, e prefere não comentar o caso da demissão, dizendo que têm sido adotadas medidas para que os direitos fundamentais sejam respeitados pela Frontex. A porta-voz da Comissão Europeia para os assuntos internos, Anitta Hipper afirma que a Agência continuará a desempenhar o papel para o qual foi desenhada.

"A Frontex tem uma tarefa extremamente importante, que é ajudar os Estados-Membros a protegerem as fronteiras externas da União Europeia e, ao mesmo tempo, assegurar os direitos fundamentais", afirmou a porta-voz, defendendo que "a Frontex deve ter em prática uma agência estável e funcional".

O porta-voz de Von der Leyen, Eric Mamer rejeita que a haja um falhanço desempenho da agência seja posto em causa, e considera que há exemplos que demonstram que tem um papel importante.

"Acreditamos firmemente que a Frontex tem contribuído para o sucesso da implementação das políticas da Comissão nesta área", sublinhou o chefe do serviço de porta-vozes do executivo comunitário, lembrando a título de exemplo que "recentemente assinámos um acordo com a Moldávia, no sentido de disponibilizáramos recursos da Frontex para o país". "É isto um sinal de que a Agência está a falhar?", questionou.

A porta-voz para os Assuntos Internos garantiu ainda que Bruxelas "tem sido muito ativa", adotando medidas para evitar casos de violação dos direitos humanos.

"A Comissão tem sido muito ativa, verbalizado estes temas à administração da Frontex, e colocou em prática estruturas operacionais, observadores dos direitos fundamentais e funcionários dedicados a observar todos os problemas mencionados", afirmou na conferência de imprensa diária, que nesta sexta-feira, em particular, foi dominada por este tema.

A agência estava já debaixo de críticas das críticas de Organizações Não Governamentais, por suposta cumplicidade com as autoridades gregas e por práticas contrárias às leis internacionais, que resultaram em centenas de migrantes forçados a permanecerem à deriva no mar.