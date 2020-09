Diretor de empresa mineira demite-se após destruição de cavernas pré-históricas na Austrália

Por Tiago Santos 11 Setembro, 2020 • 08:59 Partilhar este artigo Facebook

O diretor executivo da multinacional mineira Rio Tinto apresentou a demissão depois da companhia mineira ter destruído em maio cavernas com mais de 46 mil anos no oeste da Austrália. A decisão foi anunciada pela empresa à bolsa de valores australiana esta sexta-feira.

Jean-Sébastian Jacques, até agora diretor executivo, e outros dois dirigentes foram afastados depois de chegar a "um acordo mútuo" com a empresa, anuncia a Rio Tinto.

O incidente ocorreu na região de Pilbara, Austrália, nas grutas de Juukan Gorge a 24 de maio de 2020. A empresa destruiu os abrigos na rocha tradicionalmente utilizados pelos aborígenes das comunidades de Puutu Kunti Kurrama e Pinikura , em busca de aço para exploração mineira. Recorrendo a explosivos numa área próxima das cavernas, a Rio Tinto destruiu os abrigos pré-históricos.

As cavernas eram consideradas um dos locais mais antigos conhecidos ocupados por aborígenes na Austrália. Os explosivos foram utilizados de acordo com as autorizações emitidas pelo governo do estado sete anos atrás, disse a Rio Tinto em comunicado dias após o incidente.

As atividades nas minas de Brockman 4 acabaram por atingir as cavernas Juukan 1 e Juukan 2", disse na altura um porta-voz da empresa.

Inquérito e consequências e a importância histórica

A Rio Tinto sofreu uma onde de contestação por parte dos acionistas após os incidentes. Há ainda um inquérito federal australiano para apurar o que aconteceu.

Numa primeira decisão, a empresa decidiu cortar os prémios de dirigentes de topo, incluindo o diretor executivo, depois da destruição das cavernas. Agrava agora a decisão, afastando três dos dirigentes de topo da multinacional anglo-australiana.

O Conselho Nacional Nativo, que reúne os grupos de defesa das populações e tradições aborígenes, aplaude a decisão, mas lembra que são necessárias mudanças estruturais na forma utilizada para a exploração mineira para evitar que desastres como o de Juukan voltem a acontecer.

Nos últimos anos sucederam-se descobertas arqueológicas no local. Em 2014, escavações no local permitiram encontrar um dos exemplares mais antigos de pedra para afiar já descobertos na Austrália. Nos últimos anos, já depois da emissão da autorização para exploração mineira com recurso a explosivos à Rio Tinto, foram ainda encontrados um osso de canguru afiado que remonta a 28.000 anos e uma trança de cabelo de 4.000 anos, que teria sido usada como cinto.