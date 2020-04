Diretora-geral de saúde da Escócia desculpa-se após furar confinamento

Catherine Calderwood © AFP

Por Lusa 05 Abril, 2020 • 20:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A diretora-geral de saúde da Escócia, Catherine Calderwood, foi obrigada este domingo a pedir desculpa por ter desrespeitado o confinamento decretado para evitar a propagação da pandemia de Covid-19 ao visitar uma residência de férias.

A visita à casa em Fife, a cerca de 50 quilómetros da capital Edimburgo, onde vive e trabalha, foi noticiada este domingo pelo jornal Scottish Sun, que publicou fotografias, e Calderwood recebeu um aviso da polícia por ter infringido as regras de não sair de casa sem ser em caso de necessidade.

Além de um comunicado a lamentar o sucedido, a responsável esteve presente este domingo na conferência de imprensa junto da primeira-ministra, Nicola Sturgeon, onde foi novamente confrontada com o sucedido.

"Não segui o conselho que dei a outros. Lamento muito o que fiz", afirmou.

Embora esteja sob pressão para se demitir, Calderwood disse ter consultado Sturgeon e vai continuar em funções, mas deverá ser afastada das conferência de imprensa e campanhas públicas de informação.

"O que sei é que, nas últimas semanas a combater esta crise, os conselhos e experiência dela têm sido preciosos. Se eu quero continuar a conduzir este país o melhor possível através desta crise, preciso dela para se concentrar no trabalho que está a fazer. Um trabalho que, independentemente do erro que cometeu, está a fazer muito bem", justificou a chefe de Governo escocesa.

A Escócia registou até este domingo 220 mortes entre 3706 pessoas diagnosticadas com Covid-19.

De acordo com o balanço feito este domingo, o Reino Unido registou nas últimas 24 horas mais 621 mortes de pessoas infetadas, elevando o número total de óbitos durante a pandemia Covid-19 para 4934, indicou o Ministério da Saúde britânico.

O número de pessoas infetadas aumentou para 47.806, após diagnosticados mais 5903 casos positivos em todo o país, que inclui Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

A polémica com a diretora-geral de saúde escocesa coincide com as críticas do ministro da Saúde, Matt Hancock, às pessoas que aproveitaram o bom tempo durante o fim de semana para passear ao ar livre.

"Se não quiserem que tomemos a decisão de proibir o exercício de qualquer forma fora de casa, é necessário cumprirem as regras", avisou, em declarações à BBC, tendo acrescentado, na Sky News, que apanhar banhos de sol na relva de parques públicos vai contra as regras do Governo de evitar saídas desnecessárias.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19