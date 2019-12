Dirigente independentista apoia direito a protestar durante o "clássico" espanhol

O independentista Quim Torra © Andreu Dalmau/Pool via Reuters

O presidente da região espanhola da Catalunha, o independentista Quim Torra, insistiu esta quarta-feira que o "direito a protestar" deve ser respeitado, com os cidadãos a expressar-se "com liberdade e tranquilamente", à margem do jogo Barcelona-Real Madrid.

A plataforma separatista "Tsunami Democrático", que promove ações de desobediência civil em protesto contra a condenação de independentistas catalães, realiza um "dia de mobilização" à margem do "clássico" do futebol espanhol.

"O Barça [Barcelona] sempre representou um espaço onde as pessoas se expressam livremente" e esta noite "vão-se expressar com liberdade, tranquilamente, e desfrutar de um grande jogo de futebol", disse Torra, acrescentando que "o Barça vai ganhar".

Num contexto político "quente", o jogo de futebol com mais audiência em todo o mundo vai realizar-se a partir das 20h00 (19h00 em Lisboa) com o estádio do Camp Nou (Barcelona) transformado numa "fortaleza". No passado dia 29 de novembro, através de um comunicado divulgado nas redes sociais, o grupo convidou "os cidadãos a reservar a data" de 18 de dezembro e a "deslocarem-se à cidade de Barcelona", pedindo que confirmassem a presença através de uma aplicação.

Para o "clássico" desta quarta-feira, a polícia preparou um destacamento especial de 3.000 efetivos, envolvendo polícias e uma equipa de segurança privada para tentar garantir que os autocarros das equipas chegam a tempo e que nada interrompe o jogo.

Antes da partida, as duas equipas vão ficar no mesmo hotel, muito próximo do estádio e deslocar-se juntas para o Camp Nou por razões de segurança. A polícia regional (Mossos d'Esquadra) recomendou aos adeptos chegarem cedo ao estádio, uma vez que serão realizados controlos exaustivos.

A força policial aconselhou o uso do transporte público para chegar a Camp Nou devido às possíveis aglomerações que podem ser formadas por causa dos controlos e pediu ainda que as pessoas sigam as indicações da polícia nas proximidades e dentro do estádio.

O clássico entre o Barcelona e o Real Madrid deveria ter sido disputado em 26 de outubro passado, mas devido à tensão social e política na Catalunha foi adiado para esta quarta-feira.

"Hoje, vamos mostrar que a força do povo é imparável. A partir das 16h00 no Camp Nou", tweetou o "Tsunami democrático" esta manhã, exigindo "a mais estrita não-violência".

Uma "vaga" de balões insufláveis negros deverá invadir o Camp Nou por iniciativa dos independentistas, que pretendem denunciar as balas de borracha negras lançadas pela polícia para reprimir as suas manifestações nas últimas semanas de outubro.