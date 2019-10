Discurso da rainha inaugura semana decisiva no Reino Unido

© Facundo Arrizabalaga/EPA

Por Emanuel Nunes, correspondente da TSF em Londres 14 Outubro, 2019 • 07:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A semana promete grande agitação política no Reino Unido, onde esta manhã tem lugar o Discurso da Rainha. O momento marca o início de uma nova legislatura, durante o qual a monarca apresenta ao Parlamento o programa do governo de Boris Johnson.

Pub Pub

Serão 22 propostas legislativas de cariz doméstico, mas também haverá novidades relacionadas com o Brexit. Entre elas, uma nova lei de emigração: o documento defenderá o fim da liberdade de circulação para cidadãos comunitários, a partir de 2021, bem como a criação de um sistema de emigração com base em pontos.



Para viver no Reino Unido, os cidadãos da UE passarão a ter que atingir um número mínimo de pontos, com base na idade, na profissão, o nível de inglês e outros fatores.



Mas o Discurso da Rainha, esta segunda-feira, será apenas o início de uma semana que se prevê escaldante. Quinta e sexta-feira há cimeira europeia em Bruxelas e será o tudo ou nada para Boris Johnson - ou o primeiro-ministro britânico fecha um novo acordo ou terá que pedir o adiamento do Brexit até janeiro de 2020, conforme dita a lei.



O próximo sábado já está a ser apelidado de Super Sábado. Será a primeira vez que o Parlamento britânico reúne ao fim de semana, desde a guerra das Malvinas, há 37 anos, mais uma prova de fogo para Boris Johnson.



Em cima da mesa estará a aprovação ou não de um novo acordo, bem como a possibilidade de apresentação de uma moção de censura, um possível proposta de nova consulta popular ou ainda o adiamento do Brexit.



Nas ruas, são esperadas milhares de pessoas em duas mega manifestações: uma do movimento ambientalista Extinction Rebellion, e outra do movimento em defesa de um segundo referendo.