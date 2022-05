Discurso de Putin teve um "leve toque de desespero", considera o ministro da Defesa britânico

Ben Wallace © AFP

Ben Wallace, o ministro britânico da Defesa, considerou, esta segunda-feira, que o discurso de Vladimir Putin durante o desfile do Dia da Vitória na Rússia, teve um "leve toque de desespero."

Na primeira reação do ocidente após as palavras do líder russo, o ministro britânico afirmou que "o presidente Putin fez, durante os últimos meses e nos últimos anos, uma série de alegações dignas de contos de fadas", acrescentando que se o momento "não fosse tão trágico, seria divertido, mas não é."

"Ninguém está a planear uma invasão", referiu. "A NATO não está a cercar a Rússia", porque a organização "tem um raio de ação que corresponde a 6% da sua fronteira terrestre. Ora, isso não é estar cercado, quando apenas 6% de sua fronteira terrestre são com países da NATO", explica o ministro da Defesa do Reino Unido.

Wallace também referiu que, durante o discurso, Vladimir Putin disse que "havia bases da NATO na Ucrânia", apesar de ter a certeza "que o embaixador ucraniano lhe dirá que não havia bases da NATO lá".

O ministro concluiu, afirmando a vontade de deixar "muito claro e de forma categórica", que "a NATO, o Reino Unido e a Europa Oriental não estão a planear invadir a Rússia e nunca o fizeram."

Na manhã desta segunda-feira, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou a Ucrânia de preparar armas nucleares, numa "ameaça inaceitável mesmo na fronteira" e alega que a Rússia tentou assinar um tratado que fracassou. "Os países da NATO não o quiseram ouvir, o que significa, na realidade, que tinham planos diferentes."

O ocidente está a tornar-se "russofóbico", adicionou o Presidente russo. Está a deturpar a memória da Segunda Guerra Mundial e dos soldados que lutaram contra o nazismo. "Nunca vamos desistir do nosso amor pela Pátria, dos nossos costumes."