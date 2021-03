"Dispararam contra tudo o que se movia." Ataques no Níger fazem 60 mortos

Níger © Souleymane Ag Anara/EPA

Por Lusa 22 Março, 2021 • 13:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos 60 civis foram mortos no domingo durante ataques a aldeias na zona ocidental do Níger, perto da fronteira do Mali, seis dias após ataques na mesma área terem matado 66 pessoas, segundo fontes locais e de segurança.

"O balanço provisório é de 60 mortos", afirmou uma fonte dos serviços de segurança do Níger.

"Homens armados vieram em motas e dispararam contra tudo o que se movia. Eles vieram a Intazayene, Bakoarate e Wistane e aos campos circundantes", disse um político local, cujas palavras foram confirmadas por uma fonte dos serviços de segurança nigerianos.

O Governo nigerino ainda não confirmou estes novos ataques.

A 15 de março, suspeitos 'jihadistas' levaram a cabo vários ataques a veículos que regressavam do grande mercado semanal em Banibangou.

Atacaram depois a aldeia de Darey-Daye, massacrando residentes e incendiando veículos e armazéns de cereais. O número de mortos foi de 66.

A 2 de janeiro, 100 pessoas foram mortas em ataques na área de Ouallam (região de Tillabéri) por homens armados que também andavam de motocicleta.

Durante vários anos, o Níger tem sofrido ataques jihadistas nas suas zonas ocidental e sudeste, perto da Nigéria, que deixaram centenas de mortos.