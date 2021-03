Disponibilidade de Biden para a recandidatura é a correção de um erro

© EPA

Por Nuno Domingues 25 Março, 2021 • 21:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A investigadora Diana Soller interpreta a disponibilidade manifestada pelo presidente dos Estados Unidos, para se recandidatar ao lugar, em 2024, como a correção de um erro estratégico, que vinha da campanha do ano passado.

"Com agendas internas e externas tão ambiciosas", a intenção de fazer apenas um mandato "mostravam um sinal de fraqueza, e até uma contradição", explicou Diana Soller.

Ouça aqui a entrevista a Diana Soller, investigador do IPRI Nova. 00:00 00:00

A investigadora acrescenta que esses sinais poderiam ser mal entendidos "pelos adversários e até pelo próprio partido".

Biden voltou a dar relevo à China, como problema principal, no cenário internacional, e também aqui, de acordo com Diana Soller, há uma mudança em relação ao inicio do mandato, onde a Rússia tinha uma maior prevalência no discurso.

Em termos internos, parece claro, que Joe Biden vai assumir a condução das políticas para lidar com a pandemia, e será, tudo indica, Kamala Harris, a tomar a cargo, o tema das migrações, com Diana Soller a lembrar que há uma nova crise de migrantes a explodir, nos Estados Unidos, por estes dias.