Disputa com gestão de condomínio leva homem a matar três mulheres num café em Roma

O crime está a chocar a Itália. Um homem abriu fogo este domingo num café em Itália onde decorria uma reunião de administração de um condomínio em Roma. Três mulheres morreram e quatro pessoas ficaram feridas.

Citada pelo diário La Repubblica, a presidente da administração do condomínio Luciana Ciorba, que assistiu a tudo, conta que o atacante entrou no café a gritar "vou matar-vos a todos", antes de começar a disparar, atingindo sete pessoas, três das quais acabaram por morrer.

O homem de 57 anos acabou depois por ser desarmado pelos presentes e detido pela polícia.

Ainda segundo Luciana Ciorba, o atacante já era conhecido dos administradores de condomínio, com quem mantinha várias disputas, e tinha sido alvo de queixas às autoridades por ameaças contra residentes locais.

Uma das vítimas era amiga da recém-eleita primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, revelou a própria nas redes sociais, expressando condolências à família de Nicoletta Golisano.

De acordo com a primeira-ministra italiana, o homem furtou a arma de fogo que usou de um campo de tiro que está agora encerrado e sob investigação.

O mayor da capital italiana, Roberto Gualtieri, agendou para esta segunda-feira uma reunião urgente do comité de segurança e condenou "o grave episódio de violência que atingiu a cidade".