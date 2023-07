"Disse que preferia PSOE ao Vox." Descontentamento contra Feijóo levanta-se no PP

Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular © Javier Soriano/AFP

Depois do susto das eleições de domingo, vozes críticas a Alberto Núñez Feijóo levantam-se dentro do Partido Popular (PP). Uma dessas vozes é a de Esperanza Aguirre, histórica dirigente do partido e presidente da Comunidade de Madrid entre 2003 e 2012.

"O PP, durante os últimos dias de campanha, o que disse foi que preferia o Partido Socialista [PSOE] ao Vox. Isso foi o que percebeu o nosso eleitorado e isso é muito difícil de vender ao eleitorado do PP, que, em grande parte, é o mesmo do Vox", disse Esperanza Aguirre num colóquio dirigido pelo jornal The Objective.

No entanto, a culpa dos resultados, para Aguirre, não são só de Feijóo e do PP: "E outro erro crasso, para mim, foi a campanha do Vox. A campanha do Vox não esteve bem. Não podemos estar a falar se tiramos a bandeira LGBT e todas essas coisas."

De acordo com o El País e o El Mundo, dentro do PP também começam a aparecer mais vozes discordantes, principalmente por Feijóo ter alimentado o medo ao Vox - o que terá mobilizado a esquerda -, tanto com declarações, como com má gestão dos pactos após as eleições regionais de 28 de maio.

Contudo, a liderança de Alberto Núñez Feijóo não parece estar em causa, já que o líder do PP não desiste de formar governo em Espanha.

"Dizer que não tenho apoios porque falei com um grupo parece-me uma conclusão precipitada. A UPN e a coligação canária estão dispostos e falarei na próxima semana com o PSOE e o Vox", garantiu, depois de o Partido Nacionalista Basco ter recusado qualquer acordo.

*com Rui Oliveira Costa