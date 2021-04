Dívida pública sobe no quarto semestre de 2020 na zona euro e UE

Milão © EPA

A dívida pública aumentou para 98,0% do PIB na zona euro e 90,7% na União Europeia (UE), no quarto trimestre de 2020, quer na comparação homóloga, quer em cadeia, segundo dados do Eurostat.

Na zona euro, o peso da dívida subiu para os 98% do Produto Interno Bruto (PIB), valor que se compara com os 83,9% do quarto trimestre de 2019 e com o de 97,2% registado entre julho e setembro de 2020.

Na UE, a dívida cresceu para os 90,7%, face aos 77,5% homólogos e aos 89,7% do trimestre anterior.

Segundo o gabinete estatístico europeu, os maiores rácios da dívida pública em relação ao PIB registaram-se na Grécia (205,6%), Itália (155,8%) e Portugal (133,6%), enquanto os menores foram observados na Estónia (18,2%), Luxemburgo (24,9%) e Bulgária (25,0%).

