Djibuti atingido num dia pelo equivalente a dois anos de chuva

As chuvas torrenciais previstas pelos serviços de meteorologia irão durar até ao final do mês © Andrea De Silva/Reuters

Por Lusa 28 Novembro, 2019 • 10:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O equivalente a dois anos de chuva caiu num dia no Djibuti, um país pequeno, mas estratégico na África Oriental, noticiaram esta quinta-feira as agências internacionais.

Em comunicado, as autoridades oficiais afirmam esta quinta-feira que 250 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas que caíram nos últimos dias no Djibuti, país junto ao Mar Vermelho que serve de base militar para várias nações como os Estados Unidos da América e a China.

Segundo as fontes, choveu no país num dia o equivalente a dois anos de chuva.

O Djibuti foi considerado um dos países mais vulneráveis às alterações climáticas devido à subida das águas do mar.

No comunicado afirma-se que as chuvas torrenciais previstas pelos serviços de meteorologia irão durar até ao final do mês e que o número de pessoas afetadas poderá aumentar.