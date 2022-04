Do discurso de Zelensky ao triunfo de Jon Batiste, Olivia Rodrigo e Silk Sonic. O filme da noite dos Grammys

Por TSF com Lusa 04 Abr, 2022 • 11:50

Jon Batiste, Olivia Rodrigo e a dupla Silk Sonic venceram os prémios mais cobiçados da indústria da música na 64ª edição dos Grammy, que foram entregues na noite de domingo no MGM Grand, em Las Vegas.

Jon Batiste era o artista mais nomeado do ano e saiu da cerimónia como o mais premiado, arrecadando cinco estatuetas, incluindo a de Álbum do Ano para "We Are".

A dupla Silk Sonic, composta por Bruno Mars e Anderson Paak, venceu os Grammys de Canção do Ano e Gravação do Ano com "Leave the Door Open".

Olivia Rodrigo foi consagrada como Revelação do Ano e levou ainda para casa os Grammys de Melhor Álbum Pop com "Sour" e Melhor Performance Pop a solo com "Drivers License".

A cerimónia de entrega dos Grammys foi apresentada por Trevor Noah. A noite incluiu uma intervenção pré-gravada do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que apelou à solidariedade com a resistência ucraniana à invasão russa.

President Zelenskyy just addressed the #GRAMMYs broadcast from Ukraine. pic.twitter.com/VjPSK5tqvR - NowThis (@nowthisnews) April 4, 2022

Na cerimónia prestou-se ainda um tributo ao baterista dos Foo Fighters, Taylor Hawkins, que morreu a 25 de março.