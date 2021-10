Do Ribatejo para o mundo. João Rodrigues é um dos vencedores do Wildlife Photographer of the Year

Fotógrafo natural de Torres Novas viu a sua imagem de duas salamandras nas águas subterrâneas do mar de Minde, em Alcanena, vencer na categoria: Comportamento Répteis e Anfíbios.

Por Guilherme de Sousa 14 Out, 2021 • 00:37

Fotógrafo natural de Torres Novas viu a sua imagem de duas salamandras nas águas subterrâneas do mar de Minde, em Alcanena, vencer na categoria: Comportamento Répteis e Anfíbios.

O fotógrafo João Rodrigues é um dos vencedores do concurso Wildlife Photographer of the Year, conquistando o prémio da melhor imagem na categoria comportamento reptéis e anfíbios. A fotografia mostra duas salamandras a desovar nas águas subterrâneas do mar de Minde, no concelho de Alcanena, uma imagem captada em janeiro de 2021.

"Estava a fotografar camarões-fada e enquanto estava a fotografar estes animais, vejo um vulto a vir do arbusto. Até me assustei. Quando reparei era um casal de salamandras, estavam a copolar e começaram a nadar para a minha frente. Foi o tempo de ajustar a câmara e fazer a fotografia", explica em declarações à TSF.

Ouça aqui as declarações de João Rodrigues, sobre a fotografia vencedora na categoria: Comportamento Répteis e Anfíbios. 00:00 00:00

Depois de ver o resultado final, João Rodrigues quis participar no mais antigo concurso de fotografia de vida selvagem do mundo, onde costumam estar alguns dos seus ídolos. Tinha esperança numa "menção honrosa" pela particularidade do conteúdo visual. "Normalmente uso fotografias para concursos quando vejo alguma coisa que nunca vi antes", confessa.

E, por isso, foi com "surpresa" e de forma inesperada que recebeu a notícia que tinha sido um dos vencedores. "Nem queria acreditar. Foi curioso porque eu tinha a notificação de vencedor na caixa de spam do email. Só duas semanas é que vim a descobrir aquilo no spam até porque não tinha esperança. Ia caindo da cadeira", admite.

© Chimera Visuals

Atualmente, João Rodrigues trabalha como fotojornalista e tem uma produtora, Chimera Visuals. O jovem de 32 anos está agora a trabalhar num projeto para a National Geographic e prepara-se para lançar, no próximo ano, uma websérie sobre a vida marinha portuguesa.