Do "sorriso perfeito" ao "produto do egoísmo do Homem". Veja as melhores fotos subaquáticas do ano

O concurso juntou fotógrafos de 72 países. Este é o retrato de espécies ameaçadas, da beleza e do "sofrimento" dos oceanos.

Por TSF 15 Fev, 2023 • 19:58

O concurso juntou fotógrafos de 72 países. Este é o retrato de espécies ameaçadas, da beleza e do "sofrimento" dos oceanos.

O Underwater Photographer of the Year é um concurso de fotografia anual, no Reino Unido, que atrai participantes de todo o mundo. Na edição deste ano, estiveram a concurso mais de seis mil fotografias, mas foi a imagem de um boto cor de rosa, na Amazónia, a Fotografia Subaquática do Ano 2023.

A imagem do maior golfinho de água doce ao pôr de sol deu a Kat Zhou o "sorriso perfeito" e o reconhecimento do júri, que considerou que a imagem "enquadra na perfeição a espécie ameaçada".

"Há uma lenda que os botos podem transformar-se em homens bonitos, conhecidos como 'boto encantado', para seduzir as mulheres. Embora não tenha testemunhado a transformação, fiquei encantada por estes mamíferos", disse a fotógrafa.

"Muitos destes golfinhos foram mortos para serem usados como isco de peixe, afogados em redes de guelras ou envenenados pela poluição, proveniente da exploração mineira. Receio que, um dia, os botos se tornem verdadeiramente não mais do que criaturas míticas", acrescentou.

Na categoria de conservação marinha, apoiada pela Save Our Seas Foundation, foi a fotografia de uma baleia a morrer, "reflexo de como os nossos oceanos estão a sofrer e produto do egoísmo do Homem", que chamou a atenção do júri.

Álvaro Herrero, fotógrafo espanhol, contou que "tirar esta fotografia foi o momento mais triste" que já viveu no oceano. Para os jurados, a mensagem é forte e a "fotografia de Álvaro ajudará a aumentar a consciência e deverá salvar muitas baleias no futuro".

Theo Vickers e Olilie Clarke foram distinguidos na categoria de fotógrafo britânico subaquático mais promissor, em primeiro e segundo lugar, respetivamente.

O Underwater Photographer of the Year "celebra a fotografia subaquática em toda a sua diversidade" e contou com fotógrafos de mais de sete dezenas de países. Peter Rowlands, Tobias Friedrich e Alexender Mustard foram os nomes que integraram o painel de jurados, na edição deste ano.