Pelo menos quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na sequência de vários tornados. Do Texas ao Michigan, nos EUA, é visível o rasto de destruição.

No estado do Arkansas, pelo menos três pessoas morreram e milhares de casas ficaram danificadas. A governadora da região decretou o estado de emergência.

A quarta vítima mortal foi registada no Illinois, onde o telhado de um teatro desabou com a força do vento. Na altura, estavam centenas de pessoas a assistir a um concerto.