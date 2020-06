Doente espanhol de 37 anos sai dos cuidados intensivos após 96 dias

© António Pedro Santos/Lusa

Por Lusa/TSF 26 Junho, 2020 • 19:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um homem de 37 anos infetado com o novo coronavírus teve alta, esta sexta-feira, dos cuidados intensivos do Complexo Hospitalar de Navarra, no norte de Espanha, após ter passado 96 dias naquela unidade, divulgaram as autoridades locais. De acordo com o governo regional de Navarra, citado pela agência espanhola EFE, o doente em questão foi admitido na unidade de cuidados intensivos a 23 de março.

Após quase cem dias de internamento naquela unidade específica, o doente foi agora transferido para outro serviço do Complexo Hospitalar de Navarra para prosseguir com a sua recuperação.

A agência EFE não refere se este doente pertencia a algum grupo de risco ou se tinha alguma doença ou uma pré-condição que pudesse contribuir para o desenvolvimento de formas graves da Covid-19.

Na passada terça-feira, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) anunciou que vai estudar amostras consecutivamente positivas de doentes com infeção Covid-19 "anormalmente longa" para tentar compreender a situação e poder "apoiar a decisão clínica e de saúde pública".

"A existência de muitos casos de infeção atipicamente longos (superiores a três-quatro semanas), identificados laboratorialmente pela persistência de resultados positivos, tem constituído uma preocupação das entidades de saúde pela necessidade de manutenção de um longo confinamento dos infetados no hospital ou em casa", referiu o INSA, num comunicado.

Desde que o novo coronavírus foi detetado na China, em dezembro do ano passado, a pandemia da doença Covid-19 já provocou quase 487 mil mortos e infetou mais de 9,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência France-Presse (AFP).