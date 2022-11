Dois aviões colidiram e caíram durante um festival aéreo no Texas

Um exemplar de um bombardeiro Boeing B-17 Flying Fortress © By Alan Wilson, CC BY-SA 2.0 (arquivo)

Por Rui Oliveira Costa 12 Novembro, 2022 • 23:16

Dois aviões colidiram em pleno voo neste sábado durante uma cerimónia comemorativa da II Guerra Mundial, no Estado norte-americano do Texas.

De acordo com as autoridades do Texas, citadas pela agência Reuters, um bombardeiro Boeing B-17 Flying Fortress e um Bell P-63 Kingcobra colidiram e acabaram por cair.

As equipas de emergência foram chamadas ao local, mas não se sabe quantas pessoas estavam a bordo das duas aeronaves.

Nas redes sociais surgiram vários vídeos do acidente, onde se vê que deflagraram chamas no momento em que os dois aviões caíram no solo.

A Administração Federal de Aviação e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes iniciaram investigações ao incidente, tendo o último assumido a liderança e fornecendo atualizações.