Dois barcos com mais de 800 imigrantes aguardam para atracar no Mediterrâneo

Dois barcos de organizações não governamentais (ONG) com mais de 800 migrantes a bordo resgatados no Mediterrâneo central estão à espera de atracar num porto, enquanto uma outra ONG deverá chegar este sábado a Trapani para desembarcar 114 pessoas.

O barco da organização SOS Medirerranée vai atracar este sábado no porto de Trapani, localizado no extremo Sul da Sicília, com 114 migrantes a bordo, após nove dias de espera.

Um dos navios que aguardam parar atracar num porto, o Sea Watch 3 da ONG com o mesmo nome, resgatou 270 migrantes nas últimas horas em três operações no Mediterrâneo central.

"Passámos o Natal a bordo do Sea-Watch 3 com pessoas, à procura de segurança, que ficaram sozinhas com os seus coletes a lutar contra o mar. Enquanto a política europeia fala festivamente de caridade, deixa milhares de pessoas afogar-se em frente à sua porta. A catástrofe humanitária no Mediterrâneo não conhece feriados ", disse Mattea Weihe, chefe da missão a bordo do Sea-Watch 3, numa mensagem enviada à imprensa.

Também à espera de um porto está o Geo Barents, dos Médicos sem Fronteiras, que transporta 558 migrantes resgatados nos últimos dias.

Apesar das condições meteorológicas adversas, os barcos com imigrantes oriundos da costa africana para a Europa não pararam no outono e inverno, tendo chegado este ano a Itália 64.632 migrantes.