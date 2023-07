"Dois dos mais firmes aliados." Biden visita Reino Unido antes de cimeira da NATO

Rishi Sunak recebe Joe Biden em Downing Street © Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Por Cátia Carmo com AFP 10 Julho, 2023 • 12:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente dos EUA, Joe Biden, encontrou-se esta segunda-feira com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, em Londres, enquanto se preparava para participar numa cimeira de líderes da NATO, onde se espera que a Ucrânia pressione para aderir à Aliança. O encontro durou cerca de 40 minutos. Vai ainda encontrar-se com o Rei Carlos III.

"Não poderia encontrar um amigo mais próximo e um maior aliado", afirmou o democrata, em breves declarações proferidas no início.

Biden e Sunak têm-se encontrado regularmente nos últimos meses numa altura em que o líder do Reino Unido tenta reparar os laços transatlânticos, tensos devido aos mandatos turbulentos de Boris Johnson e Liz Truss. A posição do irlandês-americano Biden sobre as disputas do Reino Unido com a União Europeia no comércio pós-Brexit na Irlanda do Norte tem sido vista como o cerne das tensões, mas as relações melhoraram desde que Sunak e Bruxelas chegaram a um acordo sobre a circulação de mercadorias, protegendo uma paz duramente conquistada após 30 anos de violência sobre o domínio britânico da província.

À medida que a cimeira se aproxima têm surgido sinais de divergência, nomeadamente no que se refere ao fornecimento de munições de fragmentação à Ucrânia por parte de Washington. Preocupação que tem eco noutros aliados ocidentais.

Biden afirmou que a decisão de enviar as armas foi "muito difícil", mas que as forças ucranianas estão a levar a cabo uma contraofensiva. Sunak não criticou diretamente os EUA, mas sublinhou que o Reino Unido é um dos 120 signatários de um acordo internacional que proíbe a utilização e o fornecimento de munições de fragmentação.

"Continuaremos a fazer a nossa parte para apoiar a Ucrânia contra a invasão ilegal e não provocada da Rússia. Somos dois dos mais firmes aliados da NATO e sei que queremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para reforçar a segurança euro-atlântica", afirmou Rishi Sunak.

À tarde, o Presidente norte-americano vai tomar chá com Carlos III, na residência real do Castelo de Windsor, a oeste de Londres. Os dois chefes de Estado deverão falar principalmente sobre o ambiente, segundo a Casa Branca, nomeadamente as conclusões de um fórum sobre financiamento climático nos países em desenvolvimento.

Carlos III recebeu Joe Biden no Castelo de Windsor © Ben Stansall /AFP

Depois de Londres e da cimeira da NATO em Vilnius, na terça e quarta-feira, Joe Biden deslocar-se-á à Finlândia para uma reunião com os líderes nórdicos.