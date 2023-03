Dois helicópteros militares colidem nos EUA durante "missão de treino"

© Foto de Malte Schmidt na Unsplash

Por Carolina Quaresma 30 Março, 2023 • 07:40

Várias pessoas terão morrido, esta quinta-feira, após um choque entre dois helicópteros militares no Kentucky, nos Estados Unidos. Até ao momento desconhece-se qual o estado dos militares.

Num comunicado citado pela BBC, um porta-voz da base militar de Fort Campbell disse que dois helicópteros HH60 Blackhawk caíram durante "uma missão de treino de rotina".

Os dois aparelhos pertenciam ao Exército norte-americano, que, há menos de um ano, abriu em Fort Campbell, um avançado centro de treinos para helicópteros.

O governador do estado do Kentucky, Andy Beshear, não confirma o número de mortos, mas fala em "notícias difíceis". "Há relatos iniciais de um acidente de helicóptero com possíveis vítimas mortais", disse.

Os media locais falam em nove mortos.

Notícia em atualização