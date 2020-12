Dois homens considerados culpados de homicídio involuntário de vietnamitas no Reino Unido

Os dois acusados contestaram as acusações de homicídio involuntário © Ben Stansall/AFP

Dois homens julgados no caso do camião frigorífico, no qual 39 migrantes vietnamitas foram encontrados mortos em 2019 no Reino Unido, foram considerados culpados esta segunda-feira de homicídio involuntário por um tribunal de Londres.

Gheorghe Nica, 43 anos, acusado de ser um importante organizador de tráfico humano, e Eamonn Harrison, um camionista de 24 anos que acompanhou parte da viagem do camião com os vietnamitas, estão a ser julgados desde o início de outubro pelo Tribunal Criminal de Old Bailey, em Londres.

Os dois acusados contestaram as acusações de homicídio involuntário. As suas sentenças serão pronunciadas posteriormente e os dois arriscam pena de prisão perpétua.

Em 23 de outubro de 2019, os corpos de 31 homens e oito mulheres, incluindo dois adolescentes de 15 anos, foram encontrados numa na área industrial de Grays, no leste de Londres. O contentor veio do porto belga de Zeebrugge.

As vítimas morreram de asfixia e de hipertermia, devido ao calor e à falta de oxigénio no espaço fechado do contentor.

Os dois principais suspeitos, Maurice Robinson, que dirigia o caminhão quando os corpos foram encontrados, e Ronan Hughes, um norte-irlandês de 40 anos suspeito de ter organizado os motoristas envolvidos no tráfico, confessaram-se culpados e terão uma audiência posterior para determinar a sua sentença.

Muitas das vítimas desta tragédia eram de uma região pobre no centro do Vietname, onde famílias fazem dívidas de milhares de dólares para enviar um dos seus para o Reino Unido, por canais clandestinos, na esperança de encontrarem um emprego lucrativo.