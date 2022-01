Dois homens detidos em Inglaterra no quadro da investigação ao ataque à sinagoga do Texas

Congregação Beth Israel, no Texas © Andy Jacobsohn/AFP

Por Lusa 20 Janeiro, 2022 • 11:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dois homens foram detidos em Inglaterra no quadro da investigação ao ataque contra a sinagoga no Texas, Estados Unidos, no passado sábado, disseram esta quinta-feira fontes policiais.

"Dois homens foram presos hoje de manhã em Birmingham e Manchester. Vão ficar sob custódia", indica um comunicado da polícia antiterrorista do noroeste de Inglaterra que colabora com as autoridades norte-americanas no âmbito da investigação sobre o ataque à sinagoga.

A polícia já tinha prendido dois adolescentes no sul de Manchester no passado domingo, mas foram depois libertados na terça-feira.

A polícia federal dos Estados Unidos, FBI, identificou o cidadão britânico de 44 anos, Malik Faisal Akram, como o sequestrador que manteve os reféns na sinagoga de Colleyville, cidade de 23 mil habitantes situada a 40 quilómetros de Dallas, Texas.

O homem foi abatido durante a intervenção da polícia, no sábado, que libertou os quatro reféns.

De acordo com a imprensa britânica, Malik Faisal Akram foi investigado em 2020 pelos serviços de informações do Reino Unido (MI5) que concluíram, na altura, não constituir uma ameaça.

Segundo a estação SkyNews, Malik Faisal Akram, que vivia em Blackburn, no norte de Inglaterra, viajou para os Estados Unidos no final do mês de dezembro através do aeroporto JFK, em Nova Iorque, tendo depois adquirido a arma que foi utilizada para o sequestro na sinagoga.

O homem, que acabou por ser morto pelas autoridades ao fim de seis horas de operação, exigia a libertação da "irmã", uma neurocientista paquistanesa, suspeita de ter ligações a um grupo extremista islâmico.

A cientista paquistanesa tem 49 anos e chama-se Aafia Siddiqui, estando a cumprir uma pena de 86 anos de prisão num hospital-prisão em Fort Worth, perto de Dallas, nos Estados Unidos.