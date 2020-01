Dois homens detidos por tráfico de milhões de dados pessoais informáticos

O site www.weleakinfo.com agora apresenta uma mensagem na página inicial a referir que aquele domínio foi apreendido pelo FBI

Dois homens foram detidos, nos Países Baixos e na Irlanda do Norte, por tráfico de milhões de dados pessoais informáticos, incluindo palavras-passe de endereços eletrónicos, na sequência de uma investigação internacional, anunciaram esta sexta-feira as autoridades holandesas.

De acordo com um comunicado citado pela agência France-Presse, um suspeito de 22 anos foi detido na cidade de Arnhem, Países Baixos, depois de as autoridades terem recebido informações anónimas de uma unidade holandesa de combate ao cibercrime que trabalha com a Agência Britânica de Crime Organizado, a polícia federal norte-americana (FBI, na sigla inglesa) e a polícia alemã.

O detido é suspeito de posse e venda de "nomes de utilizador [de diversas páginas na internet] e palavras-passe roubadas" e de desempenhar o papel de "facilitador no campo do cibercrime", explica a nota, acrescentando que o segundo suspeito, que foi detido na Irlanda do Norte, também tem 22 anos.

As autoridades dos Países Baixos apreenderam equipamentos relacionados com o site www.weleakinfo.com, que agora apresenta uma mensagem na página inicial a referir que aquele domínio foi apreendido pelo FBI, em coordenação com as restantes entidades europeias envolvidas na investigação.

De acordo com uma estação televisiva holandesa, esta página permitia a qualquer pessoa aceder a dados confidenciais eletrónicos de vários sites com bastantes utilizadores, por dois dólares por mês (cerca de 1,80 euros) ou 25 dólares anuais (cerca de 22 euros).

As autoridades britânicas e holandesas realizaram, em 2018, uma operação que culminou com o encerramento de um site que era a fonte de mais de quatro milhões de ataques informáticos em todo o mundo.