Dois mortos após tiroteios em quatro lojas de conveniência no sul da Califórnia

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em tiroteios ocorridos durante a madrugada desta segunda-feira em quatro lojas de conveniência no sul da Califórnia, com as autoridades a procurarem um atirador solitário associado a pelo menos três das ocorrências.

Os tiroteios parecem ter ocorrido após assaltos ou tentativas de assaltos em quatro lojas 7-Eleven, num dia em que a marca nacional está a comemorar o seu 95.º aniversário, distribuindo bebidas Slurpee gratuitamente.

"Os nossos corações estão com as vítimas e os seus entes queridos. Estamos a recolher informações sobre esta terrível tragédia e a trabalhar com as autoridades locais", salientou a 7-Eleven em comunicado.

Os investigadores ainda não apuraram o que motivou os tiroteios nas cidades de Riverside, Santa Ana, Brea e La Habra, ou porque o incidente ocorreu em 11 de julho, noticiou a agência Associated Press (AP).

"Acho que a única pessoa que pode responder a isso é o suspeito", referiu o oficial Ryan Railsback, porta-voz do Departamento de Polícia de Riverside, onde ocorreu o primeiro tiroteio por volta das 01:50 (09:50 em Lisboa).

O incidente em Riverside causou um ferido grave e, embora este tiroteio não tenha sido oficialmente associado aos outros, Railsback salientou que "todos parecem muito, muito semelhantes".

No caso Riverside, o atirador roubou o empregado de balcão e exibiu uma arma, que depois virou para um cliente, abrindo fogo e fugindo, explicou Railsback, acrescentando que a polícia acredita que o funcionário entregou o dinheiro da caixa registadora.

"Não parece haver nenhuma razão para o suspeito ter disparado contra o cliente", realçou Railsback.

O segundo tiroteio ocorreu por volta das 03:20, a cerca de 39 quilómetros de distância, em Santa Ana, destacaram as autoridades.

Naquela loja 7-Eleven um homem foi encontrado morto no estacionamento, baleado na parte superior do tronco, segundo a sargenta Maria Lopez, porta-voz da polícia de Santa Ana, que acrescentou que o caso parecia incluir uma tentativa de assalto.

Maria Lopez referiu também que os detetives acreditam que o suspeito do homicídio de Santa Ana é a mesma pessoa que viajou 19,31 quilómetros até Brea, onde um funcionário da 7-Eleven foi encontrado morto com um ferimento de bala por volta das 04:18.

O capitão da polícia de Brea, Phil Rodriguez, explicou que os agentes responderam a um relato de um homem ferido a tiro e encontraram o funcionário ferido, sendo que mais tarde foi declarado o óbito.

"Parece ser um roubo que se transformou em homicídio", disse Rodriguez.

Menos de uma hora depois, os polícias da cidade vizinha de La Habra foram destacados para um assalto numa 7-Eleven.

No local encontraram duas vítimas de tiros, por volta das 04h55, com o atirador a ter-se colocado em fuga, segundo o sargento Sumner Bohee.

Phil Rodriguez adiantou ainda que as autoridades acreditam tratar-se do mesmo suspeito.