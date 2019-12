Dois mortos e quatro desaparecidos em naufrágio no Danúbio

Refugiada © Danish Siddiqui/Reuters

O naufrágio de uma embarcação no rio Danúbio, quando tentava chegar à Croácia, provocou a morte de duas mulheres, havendo ainda quatro desaparecidos, noticiou a televisão regional sérvia N1. A embarcação, que se terá virado perto da cidade de Odzaci, no noroeste da Sérvia, procurava cruzar o rio a partir do lado sérvio.

Ainda segundo a N1, na embarcação seguiam nove pessoas, sendo que dos quatro desaparecidos, dois são crianças. Três dos migrantes conseguiram nadar até à margem sérvia do Danúbio, acrescenta a N1, precisando que as vítimas são cidadãos sírios e iraquianos.

Segundo dados da Comissão de Refugiados sérvia, 20 migrantes morreram este ano a tentar cruzar a fronteira entre a Sérvia e a Croácia. A Sérvia, que faz fronteira com a Macedónia, Croácia e Hungria, é um país chave na chamada Rota dos Balcãs, por onde passam migrantes do Médio Oriente e outras regiões na esperança de chegar a um país rico da União Europeia.