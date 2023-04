Dois mortos em naufrágio no norte de Espanha. Há um desaparecido

© EPA

Duas pessoas morreram, uma ficou ferida com gravidade e outra está desaparecida na sequência de um naufrágio de um barco de pesca ao largo de Santander, no norte de Espanha.

As autoridades, citadas pela imprensa local, adiantam que seis pescadores foram resgatados do mar com vida. O Centro de Salvamento Marítimo de Espanha mobilizou dezenas de meios marítimos e terrestres para realizar as operações de busca.

No total, a embarcação tinha dez tripulantes de nacionalidades espanhola, peruana, senegalesa e ganesa.