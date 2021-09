Dois mortos no México após dispositivo explosivo ter detonado perto de restaurante

© Pixabay

Por Lusa 20 Setembro, 2021 • 06:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Duas pessoas morreram no domingo depois de um dispositivo explosivo ter detonado perto de um restaurante no município de Salamanca, no estado central mexicano de Guanajuato, informaram as autoridades locais.

"Condenamos os acontecimentos que tiveram lugar em Salamanca, onde duas pessoas infelizmente perderam as suas vidas", disse a secretária governamental Libia Dennise García Muñoz Ledo na sua conta oficial no Twitter, minutos após o incidente.

Segundo informações preliminares, a explosão ocorreu minutos após as 19h00 (00h00 em Lisboa) no exterior de um restaurante localizado nos arredores de Salamanca, a quarta maior cidade de Guanajuato.

O ataque deixou duas pessoas mortas e mais quatro feridas, que foram levadas para um hospital para receberem cuidados médicos.

"Estamos atentos às investigações que estão a ser levadas a cabo pela Procuradoria-Geral do Estado", disse o Secretário de Estado do Governo.

A disputa entre diferentes grupos do crime organizado colocou Guanajuato como o estado onde mais pessoas foram mortas desde 2018.

Este ano, de janeiro a julho houve 2.098 homicídios intencionais, de acordo com números oficiais.

Contudo, ao mesmo tempo, a extorsão de comerciantes e homens de negócios locais também aumentou.

Prova disso é que o número de vítimas deste crime multiplicou-se por 11 nos primeiros sete meses do ano, em comparação com 2020.

Segundo números do Ministério Público local, nos primeiros sete meses de 2021 houve 129 vítimas de extorsão no período acima mencionado, enquanto em 2020, no mesmo período, houve apenas 11.