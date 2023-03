Dois pilotos cubanos fugiram para os Estados Unidos numa asa delta a motor

Os pilotos aterraram no aeroporto de Key West, no sul da Florida, a bordo de um ultraleve do tipo "Trike" © Daniel Slim/AFP

Dois pilotos cubanos fugiram para a Florida, nos Estados Unidos, numa asa delta motorizada que prestava serviços de turismo em Playas del Este em Havana, noticiaram no domingo os 'media' locais.

De acordo com o Clube de Aviação de Cuba, num comunicado citado pelos meios de comunicação, os pilotos aterraram no sábado no aeroporto de Key West, no sul da Florida, a bordo de um ultraleve do tipo "Trike".

O clube estatal denunciou o facto como uma "franca violação do espaço aéreo cubano" e roubo do equipamento, ao mesmo tempo que qualificou os pilotos como desertores.

Além disso, transmitiu às "autoridades internacionais correspondentes o seu desacordo com factos como estes" e pediu que se aplique aos autores do incidente "as sanções correspondentes à gravidade do caso" e que se devolva "o equipamento roubado"

Os dois cubanos foram detidos assim que entraram em território norte-americano, depois de um voo de menos de duas horas, e ficaram à guarda da patrulha fronteiriça, correndo agora o risco de serem deportados, de acordo com a comunicação social da Florida.

Em outubro passado, um piloto cubano voou com um biplano monomotor Antonov An-2, de fabricante russo, desde Sancti Spíritus (centro de Cuba) e aterrou num aeroporto no sul da Florida. Foi detido, mas o juiz concedeu-lhe asilo.

No ano fiscal de 2022, que vai desde 01 de outubro de 2021 até 30 setembro de 2022, 6.182 migrantes cubanos foram intercetados em águas no Estreito da Florida, contra 838 no período homólogo anterior.

Outros 224.607 migrantes cubanos chegaram no mesmo período à fronteira sul com o México.

De outubro até hoje, 5.862 cubanos foram intercetados pela guarda costeira norte-americana.