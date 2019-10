Dois portugueses eleitos presidentes de secção do Tribunal Geral da UE

Quartel-geral da União Europeia em Bruxelas © EPA

Dois portugueses estão entre os juízes do Tribunal Geral da União Europeia (UE) para presidentes de secção, com mandato até 31 de agosto de 2022, divulgou esta terça-feira a instituição, em comunicado.

Os juízes portugueses são Ricardo Silva Passos e Maria José Costeira, que irão presidir a uma das secções do TGUE cada no período compreendido entre 30 de setembro de 2019 e 31 de agosto de 2022.

Cada Estado-membro nomeia dois juízes, havendo dez presidentes de secção, além do presidente e do vice-presidente do tribunal.