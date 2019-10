Dois prémios, dois autores: quem são os novos Nobel da Literatura?

© Niklas Elmehed/Academia Sueca

Por Rute Fonseca 10 Outubro, 2019 • 14:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Olga Tokarchuk é polaca, formada em psicologia e trabalhou como terapeuta antes de se dedicar aos livros. Nasceu numa pequena cidade daquele país, e tem agora 57 anos.

Pub Pub

Em 1989 escreveu o seu primeiro livro, uma coleção de poemas. Seguiu-se a escrita de vários romances e duas coleções de contos, englobados nas 15 obras publicadas pela autora.

Pub Pub

A sua escrita afastou-se da narrativa mais convencional, aproximando-se da prosa e do ensaio, caraterísticas evidentes em Olga Tokarchuk, que contribuíram para que recebesse por duas vezes o mais importante prémio literário da Polónia.

Apaixonada pelo comportamento humano, no ano passado recebeu o Internacional Man Booker, com a obra "Viagens". O livro conta a história de um grupo que recusa a vida sedentária e acredita que viajar e estar em movimento evita as tragédias.

Os livros da Nobel da Literatura 2018 estão traduzidos em trinta línguas. Em Portugal encontramos duas obras traduzidas: "Viagens" e o livro "Conduz o teu arado sobre os ossos dos mortos".

Já o prémio relativo a este ano, o Nobel da Literatura foi atribuído ao austríaco Peter Handke. Autor de teatro, romances, poesia, argumentista e realizador. Peter Handke nasceu na Áustria e atualmente vive em França, com os seus 76 anos.

Passou a infância no seu país natal e em Berlim. Estudou num seminário e em 1961 entrou para a Universidade de Direito. Durante os tempos de estudante, frequentou um grupo de escritores e publicou artigos na revista "Manuskripte". Deixou a universidade após ter publicado o primeiro romance em 1965. Desde então, tem-se dedicado à vida de escritor.

O escritor tornou-se polémico pelas declarações anti-Nato e a favor da Sérvia. Criticou ainda os autores contemporâneos pelo que diz ser uma conceção limitada da literatura, acusando-os de "impotência para a descrição". Uma das suas obras mais importantes é a coletânea de contos "A Angústia do Guarda-Redes no Momento do Penalty", que Wim Wenders transformou em filme. Amigos há mais de 30 anos o agora Nobel da literatura tem vários trabalhos com o realizador alemão.