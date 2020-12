Dois profissionais de saúde tiveram reação alérgica à vacina da Pfizer. Um dos casos foi grave

A vacina da Pfizer-BioNTech demonstrou nos ensaios clínicos ter 95% de eficácia © AFP

Dois profissionais de saúde do Alasca, nos Estados Unidos da América, tiveram de receber tratamento de emergência após lhes ter sido administrada a vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. Uma profissional de saúde não tinha qualquer historial de alergias, noticia o jornal The New York Times.

No Reino Unido a vacina da farmacêutica já tinha causado reações similares. Nos EUA, o caso aconteceu esta semana. Poucos minutos após a toma da vacina, dois funcionários de um hospital do Alasca desenvolveram reações alérgicas, uma das quais grave, numa mulher de meia idade sem historial de alergias. A profissional de saúde continua hospitalizada depois de ter tido uma realão anafilática dez minutos após a administração no hospital Barlett, em Juneau.

A reação alérgica mais grave incluiu erupções cutâneas, falta de ar e aumento do ritmo cardíaco. A profissional de saúde foi então tratada com uma dose de epinefrina, destinada a reações alérgicas severas. Os sintomas foram atenuados mas, depois, retornaram, e a mulher teve de receber novas doses de esteróides e epinefrina. Quando os médicos tentaram terminar a administração dos fármacos, os sintomas voltaram a surgir, pelo que a profissional de saúde teve de ser encaminhada para os cuidados intensivos durante a noite, e só pela manhã foi interrompida a administração das doses.

O segundo trabalhador desenvolveu inchaço nos olhos, tonturas e irritação cutânea e na garganta dez minutos após a injeção, revelou o hospital em comunicado. Depois de levado para as urgências e tratado com epinefrina, Pepcid e Benadryl, o profissional de saúde recuperou no intervalo de uma hora, tendo recebido depois autorização para sair.

As autoridades de saúde norte-americanas adiantaram que o ocorrido não interfere com os planos de vacinação e que foi revelado para garantir a transparência. O hospital do Alasca já tinha administrado 144 doses da vacina da Pfizer-BioNTech. Também os profissionais de saúde afetados por crises alérgicas salientaram que não desejam que este caso tenha um impacto negativo na adesão ao plano de vacinação.

A vacina da Pfizer-BioNTech demonstrou nos ensaios clínicos ter 95% de eficácia.

