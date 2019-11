Domingo calmo em Paris depois de protestos dos coletes amarelos

Protestos dos coletes amarelos no sábado © Charles Platiau/Reuters

Em Paris, só este domingo de manhã a polícia já identificou nove pessoas nas manifestações que marcam o aniversário do movimento coletes amarelos. Sábado foi dia de alguma violência. Os protestos levaram à identificação de mais de duas centenas de pessoas, a maioria em Paris.

As manifestações deste fim de semana foram convocadas pelas redes sociais. Milhares de pessoas saíram à rua.

Este domingo o dia está mais calmo, mas a polícia promete estar atenta. Christophe Castaner, o ministro do Interior, anunciou há pouco que o manifestante que no sábado encurralou dois polícias dentro de uma lavandaria já foi preso e elogiou o sangue frio dos polícias perante os episódios de mais violência.

O ministro do Interior diz que estes manifestantes que provocam a violência nada têm a ver com os manifestantes do movimento colegas amarelos, sendo apenas criminosos.