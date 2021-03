Donald e Melania Trump foram vacinados na Casa Branca em janeiro

Donald Trump e Melania Trump © AL drago/EPA

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e a ex-primeira-dama, Melania Trump, foram vacinados contra a Covid-19 em janeiro, quanto ainda estavam na Casa Branca, revelou uma fonte próxima do republicano.

Ao contrário do sucessor Joe Biden, cuja vacinação foi filmada pelas câmaras de televisão no dia 21 de dezembro do ano passado, Trump nunca revelou ter sido vacinado.

"O presidente Trump e a primeira-dama foram vacinados na Casa Branca em janeiro", afirmou um antigo conselheiro do ex-presidente em declarações à AFP, sem acrescentar mais detalhes sobre o caso.

No último domingo, durante aquele que foi o seu primeiro discurso público desde que deixou a presidência dos EUA, Conferência de Ação Política Conservadora, Trump afirmou que "todos deveriam ser vacinados".

Recorde-se que Donald Trump esteve vários dias internado depois de ter sido contagiado pelo coronavírus, em outubro do ano passado.



Os Estados Unidos são o país com mais mortes devido à Covid-19 e também com mais casos de infeção. Desde o início da pandemia, o país acumulou 514.320 óbitos e 28.659.234 contágios.

