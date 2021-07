Donald Trump acusa justiça de Nova Iorque de "dividir o país como nunca"

© AFP

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, acusou esta quinta-feira a justiça de Nova Iorque de estar a "dividir o país como nunca", devido à acusação de fraude fiscal contra o diretor financeiro da Fundação Trump, Allen Weisselberg.

"A caça às bruxas política é liderada pelos democratas da esquerda radical e Nova Iorque está a assumir o comando. Isso divide o nosso país como nunca antes", criticou Trump em comunicado.

"Esses caçadores de bruxas buscam implacavelmente destruir a reputação de um presidente que fez um ótimo trabalho por este país, incluindo cortes de impostos, regulação e controlo de fronteiras, reconstrução das forças armadas e desenvolvimento da vacina [contra a covid-19] em tempo recorde, salvando assim o nosso país e muitos mais", acusou Trump no texto publicado na sua página oficial.

O diretor financeiro da Fundação Trump declarou-se hoje inocente de 15 acusações de evasão fiscal no tribunal de Manhattan, em linha com a posição oficial da fundação do ex-presidente, que fala numa acusação puramente "política".

Allen Weisselberg, de 73 anos, defensor fervoroso do ex-presidente Donald Trump, chegou ao tribunal pelas 18:15 (hora de Lisboa) algemado com as mãos atrás das costas.

É acusado ocultar deliberadamente das autoridades fiscais cerca de 1,7 milhões de dólares de ofertas em géneros que a Fundação Trump recebeu entre 2005 e 2021, o que teria evitado o pagamento de cerca de um milhão de dólares em impostos federais e locais.

É também acusado de mentir ao declarar-se não residente em Nova Iorque para evitar impostos e a Fundação Trump é acusada de ajudar a encobrir essas ofertas.

A Fundação Trump acusou, entretanto, o promotor Cyrus Vance, um democrata que há dois anos investiga possíveis irregularidades na organização, de mover processos com motivação política.

"O promotor distrital de Manhattan lança ações judiciais sobre ofertas a um empregado que nem as autoridades fiscais nem qualquer outro procurador consideraria iniciar", disse um porta-voz da fundação sediada na Torre Trump, na famosa 5.ª Avenida, em Nova Iorque.