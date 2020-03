Donald Trump assina pacote de medidas de estímulo económico

Donald Trump assinou um pacote histórico de apoio à economia norte-americana © AFP

O pacote de incentivos à economia aprovado pelo Congresso norte-americano, com uma dimensão inédita de 2,2 biliões (milhão de milhões) de dólares (1,98 biliões de euros), já foi assinado pelo Presidente, Donald Trump.



Com uma unidade e urgência nunca vista desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, a classe política norte-americana, especificamente os congressistas e o Presidente, atuou com rapidez para procurar interromper a queda livre económica provocada pela progressão da pandemia do novo coronavirus.

Com empresas e escolas fechadas e a vida social suspensa, muito locais dos EUA estão em realidade virtual.

Ao assinar o documento, Trump afirmou: "Isto vai disponibilizar ajuda urgente".

Ao início de sexta-feira, a Câmara dos Representantes aprovou quase por unanimidade o pacote de medidas, com dezenas de eleitos a exprimirem o voto a partir de casa.

O Senado tinha aprovado a proposta por unanimidade ao final de quarta-feira.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 572 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 26.500.

Dos casos de infeção, pelo menos 124.400 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.