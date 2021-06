Donald Trump banido do Facebook por dois anos

© Andrew Caballero-Reynolds/AFP

O Facebook baniu, esta sexta-feira, o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, durante dois anos. A empresa argumenta que Trump merece a punição máxima por violar as regras no caso do ataque ao Capitólio dos EUA, levado a cabo por apoiantes do antigo presidente.

"Dada a gravidade das circunstâncias que levaram à suspensão do Sr. Trump, acreditamos que as suas ações constituíram uma grave violação das nossas regras e merecem a pena mais elevada segundo os novos protocolos de aplicação das mesmas", explica o vice-presidente de assuntos globais do Facebook, Nick Clegg, num post.

"Suspendemos as suas contas por dois anos a partir da data da suspensão inicial de 7 de janeiro deste ano", lê-se também.

O Facebook também anunciou que vai acabar com a imunidade dada aos políticos sobre conteúdos enganosos ou abusivos na rede social, com base nos seus comentários dignos de notícia.