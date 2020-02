Donald Trump demite embaixador na UE

Gordon Sondland foi demitido do cargo por Donald Trump © AFP

O Presidente norte-americano, Donald Trump, demitiu esta sexta-feira um segundo membro do seu governo, que testemunhou contra ele no processo para a sua destituição, que decorreu no Congresso norte-americano, noticiaram vários meios dos EUA.

"Informaram-me hoje que o presidente ia chamar-me, com efeito imediato, enquanto embaixador norte-americano junto da União Europeia", indicou Gordon Sondland, em comunicado, citado, entre outros, pelo New York Times.

Antes, ficara-se a saber que o tenente-coronel Alexander Vindman, assessor do Conselho de Segurança Nacional, tinha sido destituído do cargo e escoltado para fora da Casa Branca.