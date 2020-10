Donald e Melania Trump estão infetados com o novo coronavírus

© Brendan Smialowski / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, estão infetados com o novo coronavírus.

O anúncio foi feito pelo próprio no Twitter. "Vamos começar a quarentena e o nosso processo de recuperação de imediato. Vamos ultrapassar isto juntos!", escreveu.

Também Melania Trump escreveu uma publicação na notícia onde confirma o teste positivo. "Como muitos americanos este ano, o presidente dos EUA e eu estamos em quarentena em casa após teste positivo para Covid-19. Estamos a sentir-nos bem e adiámos todos os próximos compromissos", pode ler-se.

O médico da presidência confirma que "ambos estão bem e planeiam permanecer em casa, na Casa Branca, durante a convalescença". Podem continuar a desempenhar as suas funções em confinamento sem qualquer "perturbação", acrescentou, citado pela AFP.

A viagem à Florida que Donald Trump tinha prevista para esta sexta-feira à tarde, para participar num comício eleitoral, já foi cancelada.

O presidente e a primeira-dama fizeram o teste à Covid-19, depois de uma colaboradora próxima ter confirmado estar infetada.

"Ela deu positivo", disse Donald Trump à estação de televisão Fox News, confirmando as notícias da imprensa sobre Hope Hicks, conselheira presidencial, que viajou a bordo do Air Force One com o Trump num voo para Cleveland na terça-feira, para participar no debate eleitoral com o candidato democrata à Casa Branca Joe Biden.

A conselheira também viajou com Trump na quarta-feira para o estado de Minnesota, onde decorreu uma reunião de campanha.

O Presidente dos EUA submete-se regularmente a testes à Covid-19, mas a frequência exata destes testes não é conhecida.

