Donald Trump hospitalizado com Covid-19 garante estar "bem"

"Estou bem, penso eu." Foi assim que Donald J. Trump, Presidente dos Estados Unidos, comunicou, na rede social Twitter o seu estado, após ter sido hospitalizado com sintomas "ligeiros" da Covid-19. Na mesma mensagem, Trump agradece o apoio que tem recebido.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

Não haverá transferências de poder enquanto o líder norte-americano se mantiver na unidade de saúde de Washington. A Casa Branca garantiu que o Presidente vai trabalhar a partir do hospital nos próximos dias e que esta mudança para a estrutura hospitalar é apenas uma medida de precaução.

O porta-voz da Presidências realçou também que Trump não vai ser substituído no exercício das funções presidenciais.

O médico da Casa Branca revelou que o Presidente norte-americano está a receber um tratamento à base de um medicamento ainda experimental. Trata-se de um fármaco contra a Covid-19 que se encontra na última fase de testes.

Nesta altura, além de Donald Trump e da mulher, Melania Trump, há seis pessoas próximas ao Presidente infetadas com o novo coronavírus, após a presença na cerimónia em que a juíza Amy Coney Barrett foi nomeada para o Supremo Tribunal dos EUA. O evento ocorreu há uma semana, e todos os presentes estavam sem máscara e não respeitavam o distanciamento social aconselhado.

Na última noite, Barack Obama desejou as melhoras ao Presidente e à mulher. Também da Coreia do Norte surgiram votos de saúde, por parte de Kim Jong-un. Os Estados Unidos são o país do mundo com mais mortes por Covid-19, com mais de 200 mil fatalidades.

