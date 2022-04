"Donbass ficou cercado." Putin culpa Kiev por crise e rejeita responsabilidades em Bucha

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin © Valeriy Sharifulin/EPA

Na conversa com António Guterres em Moscovo, Vladimir Putin afirmou que é preciso valorizar os mecanismos criados à II Guerra Mundial e, depois disso, culpou Kiev pela crise no Donbass, sublinhando que "todo o problema" surgiu depois do golpe de estado em 2014.

"Infelizmente para nós, ao longo dos últimos 8 anos os habitantes de Donbass ficaram num cerco. Infelizmente os nossos colegas ocidentais preferiram fazer vista grossa a isso e eles pediram apoio militar. Tivemos de atender ao pedido, dando início à operação militar especial", acusou Vladimir Putin.

O Presidente da Rússia revelou ainda que estão a negociar, para resolver o conflito pela via diplomática.

"Em Istambul conseguimos chegar a uns avanços bastante sérios", revelou.

Mas insiste na ideia de que o massacre de civis em Bucha foi "uma encenação" e rejeita qualquer responsabilidade do lado russo.

"Sabemos quem montou essa encenação e porquê", acrescentou o Presidente russo.

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, das quais mais de 5,16 milhões para fora do país, ainda de acordo com a organização.

